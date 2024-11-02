Beşiktaş Fibabanka’dan 4.galibiyet!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Mersin Spor ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar, mücadeleden 72-66'lık skorla galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Beşiktaş Fibabanka 4. galibiyetini alırken, Mersin Spor ise 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş Fibabanka'da Jonah Mathews 24 sayı – 5 ribaund – 5 asist ile galibiyetin mimarlarından oldu.

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Mehmet Sahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Beşiktaş Fibabanka: Allman 4, Mathews 24, Needham 10, Sleva 13, Kerem Kuthan Konan 6, Berk İbrahim Uğurlu 3, Yiğit Arslan 3, Morgan 2, Terry 7

Mersinspor: Olaseni 11, Cobbs 12, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 15, Emre Tanışan 3, Simmons 2, Kairys 7, Canberk Kuş 8

1. Periyot: 17-19

Devre: 31-27

3. Periyot: 47-47

5 faulle çıkanlar: 34.39 Pineiro (Mersinspor), 37.48 Needham (Beşiktaş Fibabanka)