Son dakika: Michael Jordan’ın 1997 sezonu forması, 4,68 milyon dolara satıldı

Chicago Bulls'un efsanevi figürü Michael Jordan'ın 1996-97 sezonunda giydiği formasının 4,68 milyon dolara alıcı bulduğu bildirildi.

Sotheby's'a göre MJ, formayı sezon boyunca en az 17 maçta giydi ve bu maçlar arasında dönemin çaylak yıldızı Allen Iverson'ın Bulls süperstarına karşı yaptığı ünlü crossover hareketinin yer aldığı karşılaşma da yer alıyordu.

Jordan'ın bu forması, tüm zamanların en pahalı dördüncü NBA forması oldu.

İlk üç forma ise, Bulls efsanesinin 10,1 milyon dolarlık "Last Dance" forması zirvede olmak üzere, Kobe Bryant'ın MVP seçildiği 2007-08 sezonunda giydiği ve 5,8 milyon dolar civarı fiyata satılan imzalı forma ve Los Angeles Lakers'ın ilk NBA şampiyonluğu sırasında Wilt Chamberlain'ın 1972 NBA Finalleri'nde giydiği formaydı (4,9 milyon $).