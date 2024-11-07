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Giriş Tarihi: 7.11.2024 12:06

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

AA
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde yarın Monaco’yu konuk edecek

THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında Anadolu Efes ile Monaco, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.

AVRUPA'DA 844.MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.

319 GALİBİYET

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu konuk edecek
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