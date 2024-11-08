Fenerbahçe Beko, ASVEL deplasmanında kazandı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 8. hafta maçında Asvel'e konuk oldu.
LDLC Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın kazananı 77-73'lük skorla Sarı Lacivertli takım oldu. Böylece Kanarya, EuroLeague'de 8.haftayı 6 galibiyetle tamamladı. ASVEL ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.
SALON: LDLC Arena
HAKEMLER: Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic, Manuel Attard
LDLC ASVEL: Harrison 11, Kahudi 1, Maledon 10, Lauvergne 9, Ajinca 2, De Colo 18, Sako 1, Lighty 3, Ndiaye 8, Black 10
FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Baldwin, Sertaç Şanlı 6, Mays 2, Hayes-Davis 25, Tarık Biberovic 4, Hall 5, Pierre, Guduric 12, Zagars 2, Colson 10, Birch 4
1'İNCİ PERİYOT: 19-15
DEVRE: 36-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-51