Fenerbahçe Beko, ASVEL deplasmanında kazandı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 8. hafta maçında Asvel'e konuk oldu.

LDLC Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın kazananı 77-73'lük skorla Sarı Lacivertli takım oldu. Böylece Kanarya, EuroLeague'de 8.haftayı 6 galibiyetle tamamladı. ASVEL ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 25 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis oldu.

SALON: LDLC Arena

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Milivoje Jovcic, Manuel Attard

LDLC ASVEL: Harrison 11, Kahudi 1, Maledon 10, Lauvergne 9, Ajinca 2, De Colo 18, Sako 1, Lighty 3, Ndiaye 8, Black 10

FENERBAHÇE BEKO: Melli 7, Baldwin, Sertaç Şanlı 6, Mays 2, Hayes-Davis 25, Tarık Biberovic 4, Hall 5, Pierre, Guduric 12, Zagars 2, Colson 10, Birch 4

1'İNCİ PERİYOT: 19-15

DEVRE: 36-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-51