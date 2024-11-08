NBA’de Lillard ve Antetokounmpo’nun 65 sayısı Bucks’a galibiyet getirdi

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Bucks, Jazz'ı 23 sayı farkla yendi. Bucks'ta Damian Lillard 34, Giannis Antetokounmpo da 31 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Jazz'da Jordan Clarkson ise 18 sayı attı.

Minnesota Timberwolves ise deplasmanda Chicago Bulls'u 135-119 yendi. Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayıyla takımını galibiyete taşırken, Bulls'ta Nikola Vucevic 25, Coby White ise 24 sayı attı.

Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 118-105 yendi. Spurs'ta Malaki Branham ve Keldon Johnson 17'şer sayı kaydederken, Blazers'ta ise Deandre Ayton ve Jerami Grant 21'er sayı attı.