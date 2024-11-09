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Giriş Tarihi: 9.11.2024

Fenerbahçe sevindi Anadolu Efes üzdü

Fenerbahçe sevindi Anadolu Efes üzdü
BASKETBOLDA THY Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz dün Fransa takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta deplasmanda Asvel'i 77-73 yenerek üst üste 3. zaferini elde etti. Kanarya'da Nigel Hayes 25 sayı ile geceye damgasını vurdu. Anadolu Efes ise evinde konuk ettiği Monaco'ya 81-69 mağlup oldu. Üçüncü çeyreğe kadar maçı üstün götüren lacivert-beyazlılar, son bölümde dağıldı ve 4. yenilgisini aldı. Efes'te Poirier'in 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
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Fenerbahçe sevindi Anadolu Efes üzdü
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