Fenerbahçe sevindi Anadolu Efes üzdü

BASKETBOLDA THY Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz dün Fransa takımlarına karşı mücadele etti. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta deplasmanda Asvel'i 77-73 yenerek üst üste 3. zaferini elde etti. Kanarya'da Nigel Hayes 25 sayı ile geceye damgasını vurdu. Anadolu Efes ise evinde konuk ettiği Monaco'ya 81-69 mağlup oldu. Üçüncü çeyreğe kadar maçı üstün götüren lacivert-beyazlılar, son bölümde dağıldı ve 4. yenilgisini aldı. Efes'te Poirier'in 14 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.