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Giriş Tarihi: 12.11.2024 23:03

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 4.galibiyet! Bayern Müni'i devirdi...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Almanya'nın Bayern Münih takımını 87-76 yenerek üst üste 4.galibiyetini elde etti.

AA
Fenerbahçe Beko’dan üst üste 4.galibiyet! Bayern Müni’i devirdi...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada 6. dakika, konuk ekibin 10'a 9 üstünlüğüyle geçildi. Moladan 6-0'lık seriyle dönen Alman temsilcisi, son dakika içinde farkı çift hanelere (11-21) çıkardı ve ilk çeyreği de 21-13 önde tamamladı.

DEVREYE FENERBAHÇE ÖNDE GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi başlayan sarı-lacivertliler, Guduric ve Melli'nin basketleriyle 11. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 17-21. Sertaç Şanlı'nın 14. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı 1 sayıya (22-23) indiren Fenerbahçe Beko, 15. dakikada Colson'un dış atışıyla öne geçti: 25-23. Birch'in 17. dakikada boyalı alandaki isabetiyle farkı 6 sayıya (29-23) kadar çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 35-30 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda top kayıplarıyla başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Bayern Münih, 23. dakikada eşitliği sağladı: 37-37. Hayes-Davis önderliğinde üst üste skor üreten sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya kadar yükseltti: 47-41. Final periyoduna Fenerbahçe Beko, 67-58 önde girdi.

11 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyreğe Hayes-Davis'in basketiyle farkı çift hanelere (69-58) yükselterek başlayan Fenerbahçe Beko, 35. dakikayı 78-64 üstün geçti. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, salondan 87-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste 4.galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 25 sayı kaydetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Hall 12, Zagars 2, Hayes-Davis 25, Colson 11, Birch 2, Melli 9, Sertaç Şanlı 7, Mays 2, Biberovic 11, Guduric 6

Bayern Münih: Edwards 24, Weiler-Babb 7, Voigtmann 2, Obst 6, Booker 20, Da Silva 10, Napier 3, Kharchenkov, Harris 4

1. Periyot: 13-21

Devre: 35-30

3. Periyot: 67-5

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Fenerbahçe Beko'dan üst üste 4.galibiyet! Bayern Müni'i devirdi...
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