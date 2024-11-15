A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı! Fenerbahçe...

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Eurobasket Elemeleri'nde Macaristan ile 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak. Milli Takım'da aday kadro belli oldu.

FIBA'nın sitesinde yer alan kadroda; Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, GÖksenin Köksal, Kerem Konan, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Sarper Mutaf, Cedi Osman, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Yiğitcan Saybir, Kenan Sipahi, Emre Tunca, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz ve Faruk Ömer Yurtseven yer aldı.

A Milli Takım kadrosunda Fenerbahçe Beko'da forma giyen hiçbir basketbolcu yer almadı. Daha önce Ergin Ataman'ın milli takımda görevinden ayrılmadığı süre boyunca oyuncu göndermeyeceklerini açıklamıştı. (NTV Spor)

NE OLMUŞTU?

Basketbolda sezon öncesinde Panathinaikos hazırlık maçında Galatasaray'a konuk olmuştu. Futbolda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarına maçın skoru 3-1 işareti yapmıştı. Fenerbahçe Beko bu görüntülerin ardından Ergin Ataman'a tepki göstermişti.