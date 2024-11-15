Fenerbahçe Beko, Zalgiris’i deplasmanda devirdi!

EuroLeague'in 10'uncu hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 72- 65 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 8 galibiyete ulaşırken; Zalgiris Kaunas, 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

NIGEL HAYES 18 SAYIYLA OYNADI

Mücadelenin en skorer ismi Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı kaydeden Lonnie Walker oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nigel Hayes-Davis 18 sayı ve Marko Guduric 17 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Josip Radojkovic, Noam Gordon

ZALGIRIS KAUNAS: Walker 19, Francisco 13, Lekavicius 2, Brazdeikis 5, Giedraitis 2, Birutis, Mitchell 9, Dunston 5, Manek, Butkevicius 2, Sirvydis 5, Ulanovas 3

FENERBAHÇE BEKO: Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 18, Tarık Biberovic 2, Pierre 6, Guduric 17, Zagars 10, Colson 7, Birch

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 26-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-52