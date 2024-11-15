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Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:01

Utah Jazz, bu sezon evinde ilk kez kazandı

NBA'de Utah Jazz, evinde karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'ı son saniyelerde attığı sayıyla 115-113'lük skorla yendi. Mavericks'te Luka Doncic'in 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

İHA
Utah Jazz, bu sezon evinde ilk kez kazandı
NBA'de normal sezon heyecanı tek karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Delta Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'ı son saniyelerde John Collins'in bulduğu basketle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 3. galibiyetini kazandı.

Bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde eden Utah'ta John Collins 28 sayı, 9 ribaund, Jordan Clarkson 20 sayı, 4 asist ve Colin Sexton da 16 sayı, 5 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Ligde üst üste 4, toplamda da 7. yenilgisini alan Dallas'ta ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 7 ribaund, Naji Marshall 19 sayı, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti.

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Utah Jazz, bu sezon evinde ilk kez kazandı
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