Cedi Osman ve Larkin, milli takıma döndü

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Daha önce 5 maçlık ceza alan Shane Larkin ile Yunanistan ekibi Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, milli takım aday kadrosuna yeniden çağırıldı. Öte yandan kadroda Fenerbahçe Beko'dan basketbolcu yer almadı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce başantrenör Ergin Ataman'ın göreve devam etmesi halinde milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıklamıştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü saat TSİ 20.00'de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda, aday kadro belli oldu.

A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan, Sarper David Mutaf, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Kenan Sipahi, Yiğitcan Saybir, Emre Melih Tunca, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven."