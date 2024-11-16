Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Siyah Beyazlılar 95-84 kazandı.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.
Salon: BJK Fibabanka
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Beşiktaş Fibabanka: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut
1. Periyot: 24-25
Devre: 51-48
3. Periyot: 74-67