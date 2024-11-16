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Giriş Tarihi: 16.11.2024 20:16

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Fibabanka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 95-84 yenerek 5.galibiyetini elde etti.

AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş Fibabanka ile Onvo Büyükçekmece Basketbol karşı karşıya geldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Siyah Beyazlılar 95-84 kazandı.

Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligde 7. maçında 5. galibiyetine imza atarken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. yenilgisini aldı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Beşiktaş Fibabanka: Needham 18, Berk Uğurlu 7, Sleva 9, Martin 10, Terry 6, Allman 13, Mathews 17, Yiğit Arslan 4, Morgan 9, Kerem Konan 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Gilmore 5, Starks 11, Sajus 21, Arda Berk Kaya 2, Love 14, Franke 23, Yesukan Onar 8, Erdi Gülaslan, Emircan Koşut

1. Periyot: 24-25

Devre: 51-48

3. Periyot: 74-67

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi
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