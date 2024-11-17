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Giriş Tarihi: 17.11.2024 23:29

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Anadolu Efes'i 86-72 yendi. Bu sonuçla Anadolu Efes ligdeki ilk yenilgisini aldı.

AA
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i yıktı!

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta maçında Anadolu Efes'i ağırladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası, Fenerbahçe Beko'nun 9-6 üstünlüğüyle geçildi. Zagars ve Bryant'ın 11'er sayıyla yıldızlaştığı ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

DEVREYE FENERBAHÇE ÖNDE GİTTİ

İkinci periyoda Emre Ekşioğlu'nun üç sayılık basketiyle giren Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Melli'nin 17. dakikadaki basketiyle farkı çift hanelere (41-31) taşıyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı isabetlerle başlarken, 25. dakikada ev sahibi ekibin 59-43 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 67-50 üstün girdi.

14 SAYI FARKLA KAZANDI

Son çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 86-72 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler 6. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ligde ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Futbol A Takımı oyuncularından İrfan Can Kahveci de salonda izledi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Zagars 19, Emre Ekşioğlu 6, Colson 2, Hayes-Davis 13, Sertaç Şanlı 2, Melli 14, Mays 6, Biberovic 7, Guduric 13, Birch 4

Anadolu Efes: Thompson 2, Bryant 23, Erkan Yılmaz 2, Ercan Osmani 6, Oturu 18, Nwora 9, Johnson 2, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu, Willis 5, Rıdvan Öncel 3

1. Periyot: 21-21

Devre: 49-35

3. Periyot: 67-50

Diskalifiye: 12.28 Poirier, 37.58 Bryant (Anadolu Efes)

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yıktı!
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