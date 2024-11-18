Alperen Şengün yine tarih yazdı: Üst üste ikinci kez "triple-double"

CAVALIERS'TAN 15'TE 15

Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'i 128-114 yenerek 15'te 15 yaptı. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki namağlup Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 12 asist, Ty Jerome 24 sayı, 8 asist ve Evan Mobley 23 sayı, 11 ribauntla oynadı. Ayrıca Cavaliers, Golden State Warriors (2016), Houston Rockets (1994) ve Washington Capitols'tan (1949) sonra NBA'de sezona 15'te 15 ile başlayan 4. takım oldu. 2015-2016 sezonunda ilk 24 maçını kazanan Warriors, bu alandaki NBA rekorunu elinde bulunduruyor. Sezonun 8. yenilgisini yaşayan Hornets'ta ise LaMelo Ball 31 sayı, 12 asist ve Miles Bridges 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.