Alperen NBA’de tarih yazıyor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets forması ile NBA'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşık 26 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle triple-double'lık
performans sergiledi. 22 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez "triple-double" yaparak kulüp tarihinde bunu başaran ilk pivot oldu. Şengün son istatistiği ile birlikte bu sezon 9 maçta "double-double" ve 2 karşılaşmada "triple-double" yapmış oldu. Art arda 5 olmak üzere 10. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta, Fred VanVleet 28 ve Jalen Green 18 sayı kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alperen, "Sezon boyunca çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de takımıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum"
dedi.