Alperen NBA’de tarih yazıyor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets forması ile NBA'de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Rockets'ın Chicago Bulls deplasmanında 143-107 kazandığı maçta yaklaşıkperformans sergiledi. 22 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez "triple-double" yaparak kulüp tarihinde bunu başaran ilk pivot oldu. Şengün son istatistiği ile birlikte bu sezon 9 maçta "double-double" ve 2 karşılaşmada "triple-double" yapmış oldu. Art arda 5 olmak üzere 10. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Rockets'ta, Fred VanVleet 28 ve Jalen Green 18 sayı kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alperen,dedi.