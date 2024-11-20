Casademont Zaragoza - Fenerbahçe Opet: 69-80

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu 5'inci maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 80-69 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak namağlup liderliğini sürdürdü.
CASADEMONT ZARAGOZA: Nystrom 13, Ortiz 6, Czukor 2, Pueyo 15, Hermosa 12, Atkinson 4, Mawuli 12, Mistinova 5, Gatling, Brcaninovic, Flores
FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 7, Atkins 16, Olcay Çakır 3, Williams 4, Alperi Onar 5, Meesseman 12, Milic 2, Allemand 10, Badiane 6, Charles 15
1'İNCİ PERİYOT: 11-26
DEVRE: 22-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-59