Cavaliers’ın 15 maçlık serisini Celtics bitirdi

WESTBROOK'TAN 200. "TRİPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 122-110 mağlup etti. Nuggets'ta Russell Westbrook, 12 sayı, 10 ribaunt ve 14 asist ile NBA'de normal sezonda 200. kez "triple-double" yaptı ve bunu başaran ilk oyuncu oldu.