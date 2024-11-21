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Giriş Tarihi: 21.11.2024 22:41 Son Güncelleme: 21.11.2024 22:41

Anadolu Efes, Paris Basket'e boyun eğdi!

THY EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi Paris Basket'e 84-93 mağlup oldu.

Anadolu Efes, Paris Basket’e boyun eğdi!

EuroLeague'in 11'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Paris Basketbol'a 93-84 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Paris Basketbol, 8 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes, 5'inci kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi ise konuk ekipte 21 sayı kaydeden TJ Shorts oldu.

Mücadeleye Paris Basketbol etkili başlarken; Anadolu Efes çeyrek sonunda farkı azalttı ve ilk periyot konuk ekibin 22-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta üstünlüğünü koruyan Paris Basketbol, soyunma odasına 43-39 önde gitti. Üçüncü periyotta da Anadolu Efes'in öne geçmesine izin vermeyen konuk ekip, son periyoda 8 sayı farkla girdi: 58-66. Paris Basketbol, yüksek skorlu geçen son periyodun ardından maçı 93-84 kazandı.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 12'nci haftasında ASVEL'e konuk olacak. Paris Basketbol ise sahasında Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

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Anadolu Efes, Paris Basket'e boyun eğdi!
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