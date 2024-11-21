Harun Erdenay, milli takımın 2001 ve 2010’daki jenerasyonların seviyesine yakın olduğunu düşünüyor

Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nda yarın ve 25 Kasım'da Macaristan ile oynayacağı maçlar ve milli takıma dair değerlendirmelerde bulundu.

Milli takımın sahip olduğu jenerasyonla başarıya ulaşacağına inandığını belirten Harun Erdenay, "2001 Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. O takımda Kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu, Hüseyin Beşok gibi isimler vardı. Sonrasında 2010'da çok iyi bir jenerasyon yakaladık. 2010 Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. Orada da şimdi aklıma gelen Ömer Onan, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Ömer Aşık, Ersan İlyasova, Sinan Güler... çok ender rastlanan, çok önemli jenerasyon iki tane üst üste... Devşirme oyuncumuz Larkin veya Biberovic, ikisi de Avrupa Ligi'nin önemli oyuncuları haline geldi. NBA'de tecrübe kazanmış oyunlarımızı ve gençleri kattığımız takdirde bence o jenerasyonlara yakın bir jenerasyon yakalamış durumdayız. Bu jenerasyon da i‌nşallah bu maçları başarılı geçersek Avrupa Şampiyonası'nda kendisini gösterecektir." ifadelerini kullandı.

- "Macaristan karşısında Avrupa Şampiyonası biletini almak istiyoruz"

Macaristan ile oynanacak maçlar sonucunda EuroBasket 2025'e katılım hakkını almak istediklerini vurgulayan Harun Erdenay, "12 Dev Adam"ın her maçı kazanmak için sahaya çıktığını ifade etti.

Milli takımın uzun yıllardır bir arada oynayan oyunculardan oluştuğunu kaydeden Erdenay, "3-4 günlük hazırlık sürecinin ardından cuma günü Macaristan maçına çıkacağız. Hemen sonrasında da pazartesi günü Macaristan'da ikinci maçı yapıp bu pencere dönemini kapatmış olacağız. Gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlarımız. Hedefimiz Macaristan'ı yenip Avrupa Şampiyonası biletini iki maç kala garantilemek. Pencere maçlarındaki takımlar genelde tam kadro katılmıyor ama 12 Dev Adam her maçı kazanmak için sahaya çıkar. İki maçı da kazanarak Macaristan karşısında biz bu Avrupa Şampiyonası biletini almak istiyoruz." diye konuştu.

- "NBA'den Avrupa'ya gelen oyuncular bizim için avantaj"

Harun Erdenay, NBA'den Avrupa'ya gelen oyuncuların milli takım için avantaj olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını kaydeden Erdenay, "NBA'de oynayan geçen sene yaklaşık 5 oyuncumuz vardı. Bunların 4'ü bu sene Avrupa'ya geldi. Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Onuralp Bitim... Alperen, NBA'de kariyerine devam ediyor. Bunlar bizim için avantaj. Gençleri de bu kadroya monte ettiğimiz zaman gerçekten iyi bir kadromuz oluyor. Pencerelerde belki bu oyuncuların bazıları olmadığı için genç oyuncular da bazen daha fazla kendilerini gösterme, performanslarını ortaya koyma fırsatı yakalayacak. Umarım bunu da çok iyi değerlendirir ve Türk basketbolunun geleceği için önemli isimler haline gelirler." yorumunu yaptı.

- "Seyircimizin desteği çok önemli"

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) ilk kez sahne alacağına dikkati çeken Harun Erdenay, seyirci desteğinin ay-yıldızlı ekip için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kadın Milli Takımı'nın 7 Kasım'da Romanya'yı mağlup ettiği maçta BGM'de sahaya çıktığını anımsatan Erdenay, "Erkek Milli Takımımız ilk defa BGM'de sahaya çıkıyor. İnşallah ilk maçımızı galibiyetle noktalarız. Seyircimizin desteği 12 Dev Adam için her zaman çok önemli. Cuma günü bütün seyircilerimizi bu güzel maça 12 Dev Adam'ı desteklemek üzere davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.