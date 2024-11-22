Kenan Sipahi'den galibiyet yorumu: "Güzel bir basketbol oynadık"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından milli basketbolcu Kenan Sipahi, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU FARK GRUBUN GERİ KALAN MAÇLARINDA ÇOK ÖNEMLİ"

Bütün takımı tebrik ettiğini belirten Sipahi, "Güzel bir basketbol oynadık. İlk başta biraz tutuktuk. Hem hücumda hem defansta birkaç hata yaptık. Üçlü bir uzuna karşı oynadık. Daha sonra orada çözümü bulduk ve farkı açtık. Şehmus ve Cedi çok iyi bir hücum maçı çıkardılar. Bu fark da bizim için grubun geri kalan maçlarında çok önemli" dedi.