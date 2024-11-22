NBA All-Star’da yeni format: 4 takımlı turnuva

ESPN'den Shams Charania, yeni turnuva tarzı formatta, her biri sekiz All-Star oyuncuya sahip üç takımın ve 2022'den beri turnuva formatı kullanan Yükselen Yıldızlar mücadelesinin galibi olacak dördüncü takımın yer alacağını bildirdi. İlk iki karşılaşmanın yarı finalleri belirleyeceği ve bu maçlarda 40 sayılık bir hedef skor olacağı; iki kazanan takımın ise finallerde karşılaşacağı ve burada ise 25 sayılık bir hedef skoru olacağı belirtildi.

NBA Başkanı Adam Silver, son yılların All-Star maçlarındaki oyun kalitesinin düşüşünden defalarca yakınmış ve ligin formatta değişiklik yapmaya açık olduğunu belirtmişti. Silver, ligin NBPA (Oyuncu Sendikası) ve takım temsilcileriyle "taraftarları ve oyuncuları heyecanlandırmak için yeni bir şey" denemek üzere bir komite oluşturduğunu açıklamıştı. 2025 All-Star Hafta Sonu, San Francisco'da düzenlenecek.