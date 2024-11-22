NBA’de Lakers’ın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

MILLER VE BALL İKİLİSİNİN 73 SAYISI GALİBİYETİ GETİRDİ

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti. LaMelo Ball-Brandon Miller ikilisinin, Pistons karşısında bulduğu 73 sayı Hornets'a galibiyeti getirdi. Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.