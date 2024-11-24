NBA’de Alperen Şengün’ün 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Blazers'a 6 sayı farkla yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı ve takımının en skorer oyuncusu oldu ama bu performansı galibiyet getirmek için yeterli olmadı. Maçı kazanan Blazers'ta Anfernee Simons 25 sayı, Shaedon Sharpe 24 sayı, Jerami Grant ise 22 sayı attı.