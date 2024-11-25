12 Dev Adam, Macaristan’ı mağlup ederek 2025 EuroBasket biletini aldı! Cedi Osman şov yaptı...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'a konuk oldu. 12 Dev Adam, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Kenan Sipahi ve Ömer Yurtseven ilk 5'i ile başladı.