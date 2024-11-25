Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray’a mağlup oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 74-71 yenildi. Mücadelenin en skorer ismi ise sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı kaydeden Brianna Fraser oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray Çağdaş Faktoring, 7'nci galibiyetini alırken; Beşiktaş, 4'üncü kez mağlup oldu.

Beşiktaş, ligin 10'uncu haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a konuk olacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise sahasında Danilos Pizza Spor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ: Evans 17, Winterburn 16, Elif Bayram 2, Fagbenle 18, Krajisnik 14, Pelin Gülçelik 2, Melek Uzunoğlu 2

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Fraser 23, Zandalasini 2, Vanloo 15, Li 8, Gökşen Fitik 6, Derin Erdoğan 8, Ayşegül Günay Aladağ 6, Hollingsworth 4, Sude Yılmaz, Meltem Yıldızhan, Selin Gül 2, Ayşe Cora

1'İNCİ PERİYOT: 17-14

DEVRE: 41-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-56