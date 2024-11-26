12 dev adam Eurobasket’te!

Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2025 EUROBASKET elemeleri B Grubu'nda 4. maçından zaferle ayrılarak finallere katılmayı garantiledi. Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Cedi Osman'ın başarılı atışlarıyla ilk çeyreği 21-14 üstün kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi takım bir ara öne geçse de 12 Dev Adam soyunma odasına 40-31 galip gitti. Üçüncü periyotta Macarlar vites yükseltti. Ergin Ataman'ın ekibi hücumda yeterli üretkenliği gösteremeyince son bölüme 54-54'lük eşitlikle gidildi. Bu sürede Cedi Osman sazı eline alırken Türkiye parkeden 81-76'lık galibiyetle ayrılarak grupların tamamlanmasına 2 maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi, 33 sayı kaydeden Cedi Osman oldu.karşılaşmada ürettiği sayıların tamamını ilk 5 oyuncuları kaydetti. Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başlayan Ay-Yıldızlılar, bençten skor katkısı alamadı.basketbolcumuz Cedi Osman, karşılaşmaya damgasını vurdu. Mücadelede 35 dakika süre alan Cedi, 33 sayı atarken 11 ribaund ve 3 asistle oynadı. 11 üç sayılık atış denemesinde 5 isabet sağlayan 29 yaşındaki sporcu, karşılaşmanın en skorer ismiydi. Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen Cedi Osman, 36 verimlilik puanıyla da hem sayı hem verimlilik puanında profesyonel kariyer rekorunu kırdı.Macaristan zaferiyle üst üste 15, toplamda ise 26. kez Avrupa Şampiyonası biletini almayı başardı. EUROBASKET 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek. Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı.Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmayı ve kazanılan başarıyı şu sözlerle anlattı: "Yaptığımız hatalarla Macaristan maça ortak oldu. Bu bizim için en kötü senaryoydu ama sonra oyunun kontrolünü tekrar aldık. Önemli olan Avrupa Şampiyonası biletini garantilemekti. İtalya ve İzlanda'yı yenerek lider olmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyoruz.