AS Monaco’nun yeni başantrenörü Vassilis Spanoulis!

THY Avrupa Ligi takımlarından AS Monaco'da, Sasa Obradovic'ten boşalan antrenörlük koltuğuna Vassilis Spanoulis oturdu.

Fransız kulübü Monaco, Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında THY Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.