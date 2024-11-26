NBA’de Boston Celtics’ten art arda 6. galibiyet

NBA'e 9 maçla devam edildi. Clippers'ı konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Jayson Tatum 20 sayı, 9 ribaunt, Payton Pritchard 20 sayı, 4 asist, Derrick White 19 sayı, 7 asist ve Jaylen Brown 17 sayı, 6 ribauntla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı. Ev sahibi takımda uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 6 ribaunt üretti. Clippers'ta Ivica Zubac'ın 23 sayı, 10 ribaunt ve James Harden'ın 19 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik performansları sezonun 8. yenilgisini önleyemedi.