Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets uzatmada kazandı

NBA Kupası'nda 5 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a konuk oldu. Rockets, Target Center'da oynanan ve normal süresi 102-102 tamamlanan maçta Timberwolves'ı uzatma sonucunda 117-111 yendi. Alperen Şengün, 41 dakika süre aldığı karşılaşmada galibiyete 22 sayılık katkı sağladı. Milli basketbolcu, attığı 22 sayının yanı sıra 11 asist ve 10 ribauntluk performansıyla "triple-double" yaptı. Houston Rockets'ta Fred VanVleet, 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Minnesota Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın attığı 29 sayı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.