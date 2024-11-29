Beşiktaş’ın yeni başkanı Hüseyin Yücel’den ilk mesaj!

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından camiaya seslendi.

Hüseyin Yücel, mesajına, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." sözleriyle başladı.

Yücel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur. Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."