Fenerbahçe Beko evinde Milano’ya mağlup!

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenebahçe Beko ile Milano karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 91-85 kaybetti.

Kanarya, bu sezon 3. yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Milano'dan 29 sayıyla Mirotic oldu. Fenerbahçe'de ise Baldwin 19 sayı attı.

Sarı-lacivertli ekip, EuroLeague'in 13'üncü haftasında Baskonia'ya konuk olacak. Olimpia Milano ise evinde Kızılyıldız ile karşılaşacak.

DATOME DE TRİBÜNDEYDİ

Öte yandan, 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giyen Luigi Datome, karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi. Müsabakayı pota arkasındaki tribünde takip eden İtalyan eski basketbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre sevgi gösterisinde bulundu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Sreten Radovic, Emilio Perez Pizarro, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 19, Zagars 16, Nayes 6, Colson 9, Birch 2, Melli, Sertaç Şanlı 7, Mays 3, Tarık Biberoviç 15, Guduric 8, Pierre

OLIMPIA MILANO: Mannion, Shields 9, Ricci 4, Mirotic 29, Leday 19, Dimitrijevic 15, Causeur 5, Brooks 8, Diop 2, Caruso, Gillespie

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 37-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-66