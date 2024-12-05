Şampiyon Fenerbahçe Opet!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yoluna 8'de 8 ile namağlup devam eden Fenerbahçe Opet, 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazandı. Sarılacivertliler, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek 13. kez bu kupanın sahibi oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça Mersin ekibi iyi başlarken Sevgi ve Charles'ın sayılarıyla Kanarya ilk çeyreği 22-21 üstün kapattı.Üçüncü periyotta farkı bir ara 15 sayıya çıkaran başantrenör Valerie Garnier'nin ekibi, final periyoduna 51-42'lik avantajla girerken bu bölümde ÇBK Mersin savunmasını sertleştirip, hücumda etkili oldu. Fark 2 sayıya düşerken F.Bahçe'de Meesseman,Son dakikalar çekişmeli geçti ve mücadeleyi 65-64 F.Bahçe Opet kazandı.Bu kupayı en fazla alan takım olan sarı-lacivertliler, 13. zaferini yaşadı.Mersin ekibinde de Natasha Woward 21 sayı kaydetti.Opet'in, Türkiye'deki organizasyonlarda uzun zamandır bileği bükülmüyor. Son olarak 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin'e kaybeden Kanarya, daha sonra Süper Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı'ndaSON olarak 2022'de ÇBK Mersin'e Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kaybeden sarılacivertliler,2023 ve 2024'te ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan F.Bahçe, aynı yıllarda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Süper Kupa'nı da ikişer kez kazandı, 2024'te Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanan sarılacivertliler, son 8 kupayı müzesine götürdü.