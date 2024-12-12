Fenerbahçe Beko, AS Monaco’ya farklı mağlup!

EuroLeague'in 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko ile Fransa'nın AS Monaco takımı karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 99-69 kaybetti.
Bu sonucun ardından Kanarya 5'inci mağlubiyetini aldı. AS Monaco ise 10 galibiyete ulaştı.
Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 28 sayı kaydeden Nihel Hayes-Davis oldu. AS Monaco'da 21 sayı kaydeden Mike James ise galibiyette önemli rol oynadı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 10, Mays 2, Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 28, Tarık Biberovic 7, Mert Ekşioğlu, Guduric 2, Colson 1, Birch 4
AS MONACO: Okobo 19, Blossomgame 11, Loyd 12, Papagiannis 6, Jaiteh 2, Motiejunas 9, Tarpey 5, Begarin, Brown 9, Strazel 5, James 21
1'İNCİ PERİYOT: 19-17
DEVRE: 38-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-72