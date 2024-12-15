Alperen Şengün'ün "double-double" galibiyet için yeterli olmadı!

ALPEREN DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.