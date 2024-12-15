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Giriş Tarihi: 15.12.2024 10:33

Alperen Şengün'ün "double-double" galibiyet için yeterli olmadı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Oklahoma City Thunder, Houston Rockets'ı 111-96 yenerek finale yükseldi. milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı

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Alperen Şengün’ün double-double galibiyet için yeterli olmadı!

NBA'de 2 maç oynandı. Oklahoma City Thunder, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 111-96 mağlup ederek NBA Kupası finaline yükseldi.

ALPEREN DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün, "double-double" yaptığı maçta 13 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı attı ve takımını NBA Kupası finaline taşıdı.

BUCKS DA FİNALE YÜKSELDİ

Milwaukee Bucks ise Atlanta Hawks'ı 110-102 yenerek NBA Kupası finaline yükseldi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı ve Damian Lillard 25 sayıyla oynarken Hawks'ta ise Trae Young, 35 sayı kaydetti.

Bucks, 17 Aralık Salı gecesi oynanacak final karşılaşmasında Rockets'ı yenen Thunder ile karşılaşacak.

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Alperen Şengün'ün "double-double" galibiyet için yeterli olmadı!
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