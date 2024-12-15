Potada kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet’in

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında derbide evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-77 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, namağlup liderliğine devam etti. Beşiktaş ise 5'inci kez mağlup oldu.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ozan Gönen, Burak Pehlivan

FENERBAHÇE OPET: Williams 24, Meesseman 9, Sevgi Uzun 13, Badiane 13, Allemand 12, Tilbe Şenyürek 5, Olcay Çakır Turgut 7

BEŞİKTAŞ: Evans 21, Fagbenle 28, Winterburn 18, Elif Bayram 4, Krajisnik 6, Özge Özışık

1'İNCİ PERİYOT: 23-23

DEVRE: 41-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

5 FAUL: 39.40 Sevgi Uzun (Fenerbahçe Opet)

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Bodrum Basketbol – ÇBK Mersin: 53-101

İlkem Yapı Tarsus Spor – BOTAŞ: 83-81

Melikgazi Kayseri Basketbol – Nesibe Aydın: 83-92