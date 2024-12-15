Potada kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet’in

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta maçında derbide evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-77 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, namağlup liderliğine devam etti. Beşiktaş ise 5'inci kez mağlup oldu.
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ozan Gönen, Burak Pehlivan
FENERBAHÇE OPET: Williams 24, Meesseman 9, Sevgi Uzun 13, Badiane 13, Allemand 12, Tilbe Şenyürek 5, Olcay Çakır Turgut 7
BEŞİKTAŞ: Evans 21, Fagbenle 28, Winterburn 18, Elif Bayram 4, Krajisnik 6, Özge Özışık
1'İNCİ PERİYOT: 23-23
DEVRE: 41-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53
5 FAUL: 39.40 Sevgi Uzun (Fenerbahçe Opet)
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Bodrum Basketbol – ÇBK Mersin: 53-101
İlkem Yapı Tarsus Spor – BOTAŞ: 83-81
Melikgazi Kayseri Basketbol – Nesibe Aydın: 83-92