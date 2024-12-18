Kupada İzmir derbisi oynanacak

Yeni Buca Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ev sahibi Bucaspor 1928'de takımdan ayrılan tecrübeli golcü Sefa Yılmaz forma giymeyecek. Süper Lig temsilcisi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Ahmed Ildız, stoper Taha Altıkardeş, golcüler Juan Silva, Datro Fofana ile Kubilay Kanatsızkuş sahadaki yerlerini alamayacak. Tedavisi devam eden orta saha oyuncusu Davit Tijanic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 300, kapalı tribün 250, maraton ve batı kale arkası 200, misafir tribünü de 250 TL olarak satışa çıktı. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Göztepeli taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyebilecek. İki takım son olarak 2022-2023 sezonunda da kupada karşı karşıya gelmişti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazanan Göztepe, Bucaspor 1928'i elemeyi başardı. O maçta Göztepe kadrosunda yer alan Bucasporlu Yasin Öztekin, eski takımına karşı mücadele edecek. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım tur atlayacak. Maçın normal süresi berabere bitmesi halinde 15'er dakikalık uzatma devrelerine geçilecek, yine eşitlik bozulmazsa kazanan seri penaltılar sonucunda belirlenecek.

STOILOV'DAN TARAFTARA MESAJ VAR

Süper Lig'de son olarak Mersin'de Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'de Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov, maç öncesi taraftara mesaj gönderdi. Hem Bucaspor 1928 hem de pazar günü ligde oynanacak Çaykur Rizespor maçlarının çok önemli olduğunu belirten Stoilov, "Bu hafta bizi bekleyen iki önemli maç var. İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde, stadımızda oynayacağımız çok kritik bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğimizin farkındayım. Ancak biliyorum ki bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteğinizi arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Emin olun, oyuncularımız ve takım, özellikle kendi sahamızdaki bu önemli maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Bu mücadelede sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Hep birlikte başaracağız" dedi.