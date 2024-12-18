NBA Kupası’nda şampiyon Milwaukee Bucks

Sezon içi turnuvası olarak düzenlenen NBA Kupası'nın finalinde Thunder ile Bucks, Las Vegas şehrindeki T-Mobile Arena'da karşılaştı.

İlk çeyreği Thunder'ın 28-27 üstünlüğüyle geçilen karşılaşmada Bucks, devre arasına 51-50 önde girdi.

İkinci devrede farkı açan Bucks, üçüncü periyodunu 77-64 önde bitirdiği mücadeleden 97-81 galip ayrıldı.

Kupanın en değerli oyuncusu seçilen Giannis Antetokounmpo, 26 sayı, 19 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Damian Lillard ise 23 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 21 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams'ın 18 sayı, 4 ribaunt ve Isaiah Hartenstein'ın 16 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Bucks, ilk şampiyonluğu geçen sezon Los Angeles Lakers'ın yaşadığı NBA Kupası'nda zafere ulaşan ikinci takım oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 19 ribaund ve 10 asistle triple double yaparken, Damian Lillard 23 sayı, 4 asist, Brook Lopez ile Gary Trent Jr. da 13'er sayı ile mücadele etti. Oklahoma'da ise Shai Gilgeous Alexander 21 sayı, 4 ribaund ve Jalen Williams da 18 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.



Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Milwaukee Bucks'ta triple double ile mücadele eden Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo oldu.