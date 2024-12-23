Karşıyaka kendine geldi: 103-91

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta Aliağa Petkimspor'a deplasmanda son saniyede yenilen Karşıyaka, yine Ege derbisinde Manisa Basket'i 103-91 mağlup etmeyi başardı. Karşıyaka'da 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken
Kenan Sipahi 20 sayı attı. Manisa'ya Lee'nin 26 sayısı yetmedi. Karşıyaka bu skorla 11 maçta 8 galibiyete ulaştı. Diğer sonuçlar:
ONVO Büyükçekmece Basketbol- Bursaspor Basketbol: 84-87, Tofaş-Türk Telekom: 93-82, Bahçeşehir Koleji-F.Bahçe Beko: 70-82.