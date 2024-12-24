Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, evinde Bodrum'u rahat geçti!
Giriş Tarihi: 25.12.2024 00:54

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, evinde Bodrum'u rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup ederek 7.galibiyetini elde etti.

AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, evinde Bodrum’u rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Beşiktaş ile Bodrum Basketbol karşı karşıya geldi. BJK Fibabanka Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi 87-45 kazandı.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. Bodrum temsilcisi ise üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 11, Evans 15, Winterburn 25, Gizem Başaran Turan 9, Melek Uzunoğlu 2, Esra Güvenç 1, Elif Ülkü, Ceyda Conker 2, Hatice Pelin Gülçelik 12, Özge Özışık 4, Zeynep Can 6

Bodrum Basketbol: Jones 12, Selin Tekin, Ayşenaz Harma 4, Azra Erçelik 6, Gizem Tüzün 6, Sıla Tunçdemir 6, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 5, Elif Bati 2, Cansu Çolakoğlu

1. Periyot: 19-11

Devre: 41-21

3. Periyot: 65-32

ARKADAŞINA GÖNDER
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş, evinde Bodrum'u rahat geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA