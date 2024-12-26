AS Monaco – Anadolu Efes: 94-75

EuroLeague'in 18'inci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu AS Monaco'ya 94-75 mağlup oldu. Bu sonucun ardından AS Monaco, 12 galibiyete ulaşırken; Anadolu Efes ise 8'inci kez parkeden yenilgi ile ayrıldı.

Ev sahibi ekipte 14'er sayı kaydeden Jordan Loyd ve Mike James galibiyette önemli rol oynadı. Anadolu Efes'te 14 sayıyla oynayan Dan Oturu ise mağlubiyete engel olamadı.

AS MONACO: Okobo 9, Blossomgame 11, Loyd 14, Papagiannis 8, Jaiteh 12, Motiejunas 8, Tarpey 3, Begarin, Brown 6, Strazel 9, James 14

ANADOLU EFES: Larkin 7, Beaubois 3, Nwora 3, Bryant 12, Smits 10, Thompson 12, Poirier 10, Hollatz, Ercan Osmani 4, Oturu 14, Willis

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

DEVRE: 49-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-54