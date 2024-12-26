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Giriş Tarihi: 26.12.2024 18:24

Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı Furkan, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi.

AA
Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Fransa Basketbol Ligi ekiplerinden Monaco'da sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.

Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.

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Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı
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