Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı

Fransa Basketbol Ligi ekiplerinden Monaco'da sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki Furkan Korkmaz'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.
Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.
L'AS Monaco Basket et Furkan Korkmaz ont décidé de se séparer d'un commun accord.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 26, 2024
Freiné par des blessures, l'arrière international turc n'a malheureusement pas pu exprimer tout son potentiel depuis son arrivée sur le Rocher cet été.
Toute la famille de la Roca Team remercie… pic.twitter.com/YwJUxI062p