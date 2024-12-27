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Giriş Tarihi: 28.12.2024 02:09

Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'a mağlup oldu!

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırp ekibi Partizan'a konuk oldu. Maçın neredeyse tamamında geride olan sarı-lacivertli takım, rakibine 90-81 mağlup oldu ve 7. yenilgisini aldı. Maçın en skorer ismi ise Duane Washington oldu.

DHA
Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan’a mağlup oldu!

EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Partizan, 8'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Partizan'da 27 sayı kaydeden Duane Washington oldu.

PARTIZAN: Davies 6, Jones 14, Ntilikina 2, Washington 27, Koprivica 3, Nakic, Pokusevski 8, Brown 8, Mike 9, Jones 13

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 19, Hall 6, Tarık Biberovic 8, Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 14, Colson 2, Birch 5, Melli 2, Mays 5

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

DEVRE: 47-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

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Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan'a mağlup oldu!
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