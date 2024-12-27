Fenerbahçe Beko deplasmanda Partizan’a mağlup oldu!

EuroLeague'in 18'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Partizan'a 90-81 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Partizan, 8'inci galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.