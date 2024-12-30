Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji’nde

NBA'de forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bahçeşehir Koleji ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında Philadelphia 76ers formasıyla NBA'de gururla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık." denildi.