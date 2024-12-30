Nefes kesen maçta Efes galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes-Karşıyaka maçı nefesleri kesti. Müsabakayı 99-96'lık skorla ev sahibi takım Efes kazandı. Karşıyaka, Muhsin Yaşar'la pota altını etkili kullanırken Efes, Nwora'nın sayılarıyla farkın açılmasını önledi.
İlk çeyrek Karşıyaka'nın 24-23 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta ağırlığını koyan ev sahibi, soyunma odasına 47-44 önde giderken Nwora ve Larkin'in basketleriyle 3. periyodu da üstün bitirdi. Son çeyrekte tempoyu artıran lacivertbeyazlılar, 95-94'ü buldu. Efes, sert savunma yaparak rakibine izin vermedi ve maçta gülen taraf oldu. Diğer sonuçlar: Aliağa-G.Saray: 77-94, F.Bahçe Beko-Y.Merkezefendi: 91-72.