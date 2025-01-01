THY Avrupa Ligi’nde 19. hafta heyecanı başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de heyecan yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam sürecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü karşılaşacak.

TÜRK DERBİSİ HEYECANI

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

ERGİN ATAMAN BOLOGNA'YI AĞIRLAYACAK

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

MAÇ PROGRAMI

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)