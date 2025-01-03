NBA: LeBron James 38 sayı attı, Lakers kazandı!

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 114-106'lık skorla mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 8 asist, Max Christie 28 sayı, 3 ribaund ve Austin Reaves da 15 sayı, 11 asistle mücadele etti. Bu sezonki 22. yenilgisini alan Portland'da ise Anfernee Simons 23 sayı, 5 asist, Shaedon Sharpe ile Deni Avdija da 19'ar sayı ile katkıda bulundu.

GOLDEN STATE'DEN 34 SAYI FARK

Golden State Warriors sahasında mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 139-105'lik skorla yendi. Ligdeki 17. galibiyetini elde eden Golden State'de Stephen Curry 8'de 8 üçlükle oynadığı müsabakada 30 sayı, 10 ribaund ile double double yaptı. Takımda ayrıca Jonathan Kuminga 20 sayı, Dennis Schröder, Andrew Wiggins ve Draymond Green de 15'şer sayıyla oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

EMBIID'İN MÜTHİŞ PERFORMANSI YETMEDİ

Bu sezonki 19. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 28 sayı, 14 ribaund ile yaptığı double double performansı galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 115 - Boston Celtics: 118

Miami Heat: 115 - Indiana Pacers: 128

Oklahoma City Thunder: 116 - Los Angeles Clippers: 98

Milwaukee Bucks: 110 - Brooklyn Nets: 113

Golden State Warriors: 139 - Philadelphia 76ers: 105

Los Angeles Lakers: 114 - Portland Trail Blazers: 106