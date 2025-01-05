NBA’de Nuggets, Jokic’in 46 sayı attığı maçta Spurs’ü mağlup etti

Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets'ta Michael Porter Jr 28 sayı, 10 ribaunt ve Jamal Murray 13 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Spurs'te ise Harrison Barnes'ın 22 sayı ve Victor Wembanyama'nın 20 sayı, 23 ribauntluk katkısı, sezonun 17. mağlubiyetini önleyemedi.

ADEM BONA'DAN 6 SAYI

Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 123-94 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve Tyrese Maxey 18 sayı, 7 asistle oynadı. Adem Bona ise yaklaşık 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı.

Nets'te ise Ziaire Williams'ın 19 ve Tyrese Martin'in 16 sayısı, sezonun 22. yenilgisini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 94-123

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 126-108

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 119-105

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 111-122 (Uzatmada)

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 102-105

Miami Heat-Utah Jazz: 100-136

Chicago Bulls-New York Knicks: 139-126

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 121-113

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 131-105