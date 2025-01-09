NBA’de Cavaliers, Thunder’ın 15 maçlık galibiyet serisine son verdi

Art arda 11, sezonun 32. galibiyetini alan ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayılık katkı sağladı.

Uzun galibiyet serisi sona eren Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jalen Williams'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 3 RİBAUNT, 2 ASİST, 3 BLOK

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 109-103 yendi. Sezonun 15. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 29, Guerschon Yabusele 21 sayı üretti. Adem Bona ise yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 3 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta Jared Butler'ın 26 ve Corey Kispert'ın 23 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 109-103

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-113

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 129-122

New York Knicks-Toronto Raptors: 112-98

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-113

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-119

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 126-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 121-105