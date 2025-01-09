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Giriş Tarihi: 9.1.2025 23:49

THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i mağlup etti!

THY EuroLeague 20’nci hafta maçında Fenerbahçe Beko, ligde son sırada bulunan ALBA Berlin'i 90-73 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

DHA
THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko, Alba Berlin’i mağlup etti!

THY EuroLeague'in 20'nci haftasında 5'inci sıradaki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligde son sırada bulunan ALBA Berlin'i ağırladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve dengeli bir şekilde seyreden karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 37-34 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 2'nci yarısında da konuk ekibin direnci ve temkinli oyunu skoru dengede tuttu ve 3'üncü periyot 61-60 Fenerbahçe lehine tamamlandı.

MAÇIN EN SKORERİ SERTAÇ OLDU

Son periyotta kadro derinliği ve kalitesini sahaya yansıtan ev sahibi ekip farkı açarak karşılaşmadan 90-73 galip ayrılmayı başardı. Maçın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe'nin pota altındaki etkili ismi Sertaç Şanlı oldu.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 14, Sertaç Şanlı 18, Colson 10, Guduric 14, Mays 4, Hall 2, Tarık Biberovic 8, Melli 9, Pierre 9, Birch 2, Melih Mahmutoğlu

ALBA BERLİN: McCormack 4, Schneider 6, Thomas 13, McDowell-White 9, Procida 14, Wetzell 7, Delow 10, Spagnolo 2, Rapieque 2, Hermannsson 6, Mattisseck

1'İNCİ PERİYOT: 16-11

DEVRE: 37-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-60

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THY EUROLEAGUE: Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i mağlup etti!
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