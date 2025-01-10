Errick McCollum, Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kadro rotasyonuna yeni bir takviye yaptı.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz hafta Karşıyaka ile yollarını ayıran tecrübeli oyun kurucu Errick McCollum ile sezon sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını da giyen Amerikalı basketbolcu 2022 yılından bu yana Karşıyaka'da görev alıyordu.

1.88 boyundaki basketbolcu 2015-2016 yılında Galatasaray ile Eurocup şampiyonluğu yaşarken aynı sezon organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü kazanmıştı.